Мбаппе в очній дуелі побив рекорд Мессі в Лізі Чемпіонів

Фото: EPA/UPG Киліан Мбаппе

Напередодні "Парі Сен-Жермен" і "Барселона" в Парижі зіграли внічию в матчі-відповіді стадії 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів - 1:1.

Цей результат дозволив парижанам вийти до чвертьфіналу турніру.

У форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе після матчу був ще один привід для радості - француз, який відкрив рахунок в матчі на "Парк-де-Пренс", став наймолодшим гравцем, який забив 25 голів в ЛЧ.

Він досяг цього результату у віці 22 років і 80 днів. Попереднє досягнення належало форварду "Барселони" Ліонелю Мессі.