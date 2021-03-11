Мбаппе в очній дуелі побив рекорд Мессі в Лізі Чемпіонів

Напередодні "Парі Сен-Жермен" і "Барселона" в Парижі зіграли внічию в матчі-відповіді стадії 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів - 1:1.
Цей результат дозволив парижанам вийти до чвертьфіналу турніру.
У форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе після матчу був ще один привід для радості - француз, який відкрив рахунок в матчі на "Парк-де-Пренс", став наймолодшим гравцем, який забив 25 голів в ЛЧ.
Він досяг цього результату у віці 22 років і 80 днів. Попереднє досягнення належало форварду "Барселони" Ліонелю Мессі.
22y 80d – Aged 22 years and 80 days, Kylian Mbappé has become the youngest player in UEFA Champions League history to reach 25 goals in the competition, taking the mantle from Lionel Messi (22y 286d). Idolise. pic.twitter.com/bPetOpNyri— OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2021