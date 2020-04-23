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"Пари Сен-Жермен" готов отпустить Килиана Мбаппе бесплатно

Но только через 2 года.

"Пари Сен-Жермен" готов отпустить Килиана Мбаппе бесплатно
Килиан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

"Пари Сен-Жермен" готов отпустить своего звездного форварда Килиана Мбаппе бесплатно в 2022 году, сообщает AS.

Нынешний контракт чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо надеется продлить контракт с Килианом хотя бы на один сезон. Однако, если этого не случится, клуб не продаст игрока ни в этом, ни в следующем году, а позволит Мбаппе покинуть парижан на правах свободного агента после окончания контракта.

21-летним игроком активно интересуются мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

Ранее Мбаппе выдвинул одно условие ПСЖ в продлении контракта.

В нынешнем сезоне Лиги 1 француз провел 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 ассистов. Также на его счету 5 голов в 7 матчах Лиги Чемпионов.

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