Ведущие футбольные лиги, еврокубки, мировые и континентальные первенства нашли свое отражения в номинации.

Авторитетный портал FourFourTwo составил топ-50 лучших матчей в мировом футболе за последние 10 лет.

На первом месте в рейтинге полуфинал Чемпионата мира 2014 года, в котором Германия разгромила хозяйку - Бразилию со счетом 7:1.

Фото: fourfourtwo.com Сборная Бразилии

На второй позиции матч заключительного, 38-го тура Английской Премьер-Лиги сезона 2011/12 между "Манчестер Сити" и "Куинз Парк Рейнджерс" (3:2). "Горожане" до 90-й минуты проигрывали 1:2, но вырвали победу благодаря "золотому" голу Серхио Агуэро на 90+3 минуте, и впервые в своей истории стали чемпионами АПЛ, лишь по разности мячей опередив "Манчестер Юнайтед".

Фото: fourfourtwo.com

Фиаско "Реала" в домашнем El Classic c "Барселоной" (0:5) в сезоне Ла Лиги-2010/11 - на третьем месте.

Фото: fourfourtwo.com

Отметим, что на 37-й позиции рейтинга расположился матч Серии А сезона 2016/17 между "Пармой" и "Миланом" (4:5) - девять голов, две красные карточки: в этом, казалось бы, невзрачном матче чемпионата Италии было всё.

Фото: fourfourtwo.com

На 35-е место определили поединок Бундеслиги сезона 2014/15 между лидерами нынешнего сезона - РБ "Лейпциг" и "Баварией", который завершился с аналогичным счетом (4:5) в пользу гостей. На 65-й минуте "Лейпциг" вышел вперед (4:2), но баварцам хватило 25 минут, чтобы отгрузить 3 гола в ворота хозяев. Одним из героев того матча был голландский полузащитник Арьен Роббен.

Фото: fourfourtwo.com

Еще в одном матче Бундеслиги сезона 2017/18 между "Боруссией" Дортмунд и "Шальке" было забито 8 голов (4:4), причем хозяева в первые 25 минут забили 4 безответных мяча, но Die Knappen сумели вернуться в игру - 31-я позиция в рейтинге.

Фото: fourfourtwo.com Шальке-04

В номинации нашлось место и противостоянии "Арсенала" и "Ливерпуля" (30-е место) в АПЛ сезона 2017/18 на "Эмирейтс" (3:3). На удивление, в рейтинге не отражен поединок между этими командами на "Энфилде" в сезоне АПЛ-2008/09 (4:4).

Фото: fourfourtwo.com

Фото: fourfourtwo.com

Последний матч в тренерской карьере сэра Алекса Фергюсона, в котором "Манчестер Юнайтед" уже в статусе чемпиона АПЛ сезона 2012/13 сыграл на "Хоторнс" вничью с "Вест Бромвичем" (5:5) расположился на экваторе рейтинга.

Также был отмечен финал Евро-2012 между Испанией и Италией (4:0) – 24-е место.

Фото: fourfourtwo.com Сборная Испании

Феноменальный "Лестер Сити" чемпионского сезона 2015/16 нашел в рейтинге (22-е место) отражение через выездной матч против "Манчестер Сити", выигранный "лисами" 3:1.

Фото: fourfourtwo.com

Соавторство 21-й позиции также принадлежит "горожанам" и их фееричной победе на "Олд Траффорд" над своими земляками из "Юнайтед" (6:1) в сезоне 2011/12.

Фото: fourfourtwo.com

Ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов-2012/13, в котором "Барселона" принимала "Баварию" и уступила 0:3 – на 19-м месте.

Фото: fourfourtwo.com

На 18-й позиции также расположился поединок на уже упоминавшемся "Олд Траффорд", в котором "красные дьяволы" принимали в сезоне 2011/12 "Арсенал". 10 забитых голов, 8 из которых влетели в ворота гостей.

Фото: fourfourtwo.com

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Монако" (5:3) занял в хит-параде 17-е место. Отметим, что монегаски - а какие фамилии: Килиан Мбаппе, Бернардо Сильва, Бенджамин Менди, Фабиньо, Тома Лемар и Радамель Фалькао - выиграли ответный поединок (3:1) и вышли в четвертьфинал.

Фото: fourfourtwo.com "Манчестер Сити"

Совсем свежий матч четвертого раунда Кубка Английской лиги текущего сезона между "Ливерпулем" и "Арсеналом" завершился вничью 5:5, а в серии пенальти единственный промах "канонира" Дани Себальоса определил победителя этой дуэли – 16-я позиция.

Фото: fourfourtwo.com "Ливерпуль"

Блестящий гол "рыбкой" Робина Ван Перси, как и весь матч Чемпионата мира-2014 между Голландией и действующими чемпионами мира и Европы – испанцами (5:1) нашел отражение на 15-м месте.

Фото: fourfourtwo.com

На подступах к топ-10 – ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов сезона 2018/19 на "Энфилде" между "Ливерпулем" и "Барселоной" – 4:0.

Фото: fourfourtwo.com

Камбек "Ньюкасла" в домашнем противостоянии против "Арсенала" в АПЛ сезона 2010/11, в котором "сороки" ушли от поражения со счета 0:4 - на 9-м месте.

Фото: fourfourtwo.com

Ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов в Барселоне между одноименной командой и "Челси" нашел отражение на 7-й позиции. "Барселона" быстро ликвидировала гандикап в один мяч, полученный на "Стэмфорд Бридж" (0:1) и повела 2:0, к тому же на 37-й минуте был удален капитан гостей Джон Терри. Положение "пенсионеров" выглядело плачевно, но гол Рамиреса (2:1) на 45+1 минуте пошатнул уверенность футболистов "Барсы" – во втором тайме им необходим был гол. И такая возможность им быстро предоставилась, но Лионель Месси на 49-й минуте с пенальти послал мяч в перекладину. А на 90+2 минуте Фернандо Торрес забил последний "гвоздь в гроб" "блаугранас" (2:2).

Фото: fourfourtwo.com

На 6-м месте ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона 2015/16 на "Энфилде", когда дортмундская "Боруссия" на 57-й минуте сделала счет по сумме двух матчей 4:1 в свою пользу, но голы Филиппе Коутиньо, Мамаду Сако и Деяна Ловрена (90+1) принесли победу "Ливерпулю" как в этом матче (4:3), так и по сумме двураундового противостояния (5:4).

Фото: fourfourtwo.com

Не мог не найти своего отражения и ответный матч Лиги Чемпионов сезона 2016/17 между "Барселоной" и "Париж Сен-Жермен" (6:1), в которой хозяева сумели отыграть 4 безответные мяча матча в Париже – 4-е место.