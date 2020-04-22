Amnesty International просит Английскую Премьер-Лигу заблокировать продажу "Ньюкасла" саудовскому фонду

Представитель неправительственной организации Amnesty International Кейт Аллен посоветовала руководству Английской Премьер-Лиги заблокировать сделку по продаже "Ньюкасл Юнайтед" за £ 300 млн (€ 341 млн) компании Capital Partners, контролируемой суверенным фондом из Саудовской Аравии, которым, в свою очередь, управляет наследный принц страны Мухаммед ибн Салман, сообщает footboom.com.

"У меня есть сомнения в том, что владельцы и руководители компании, стремящейся приобрести "Ньюкасл Юнайтед", соответствуют стандартам, которые защищают репутацию и имидж игры. Наследный принц Саудовской Аравии может стать бенефициарным владельцем "Ньюкасла". О каком положительном влиянии на имидж и репутацию Премьер-Лиги мы можем говорить? АПЛ рискует стать дурочкой, прикрывающейся гламуром и престижем, чтобы скрыть действия, которые являются аморальными с точки зрения международного права и противоречат ценностям лиги и мирового футбольного сообщества", - цитирует Аллена издание.

При этом правозащитники указывают на многочисленные нарушения прав человека в Саудовской Аравии. Организация считает, что руководство этой страны намерено использовать английский клуб для поднятия престижа государства на фоне обвинений в репрессиях. В частности, в Amnesty International считают принца Мохаммеда виновным в смерти журналиста Джамала Хашогги.

Также против сделки выступает катарская медиакомпания beIN Sport, которая является официальным партнером АПЛ.

Катарцы обвиняют саудовские власти в создании сети пиратских телетрансляций, ворующих контент у beIN Sport.

Напомним, что покупатели "Ньюкасла" уже обменялись контрактами с нынешним владельцем клуба Майком Эшли и внесли невозвратный депозит, в размере 17 млн фунтов.

Последним этапом приобретения клуба компанией PCP Capital Partners должна стать проверка владельцев и директоров АПЛ.