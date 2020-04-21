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Серии А приняла единогласное решение доиграть сезон-2019/20

Совет лиги был единодушен.

Серии А приняла единогласное решение доиграть сезон-2019/20
Фото: contra-ataque.it

Состоялось заседание совета лиги итальянской Серии А, на которой было принято единогласное решение доиграть оставшуюся часть сезона-2019/2020, прерванного из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт Серии А.

"Заседание совета лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило свое намерение доиграть сезон-2019/2020, если правительство Италии позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.

Возобновление спортивной активности в так называемой фазе-2 будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников", - говорится в опубликованном коммюнике.

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