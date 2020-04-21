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Руководство ПСЖ не может договориться со своими игроками-миллионерами о снижении зарплат

Клуб пытается разгрузить зарплатную ведомость в условиях коронавируса.

Руководство ПСЖ не может договориться со своими игроками-миллионерами о снижении зарплат
ПСЖ
Фото: EPA/UPG

Руководство чемпионов Франции – клуба "Пари Сен-Жермен" пока не смогло достичь соглашения с игроками команды о снижении зарплат на время пандемии коронавируса, сообщает L'Equipe.

Переговоры между генеральным директором Леонардо и представляющими интересы игроков, бразильцами Маркиньюсом и Тиагу Силвой о снижении зарплат на 20-30% продолжаются.

Стороны пока не пришли к договоренности.

За этим вопросом пристально следит президент клуба Насер аль-Хелаифи, который с начала этого кризиса был настроен на снижение зарплат игроков.

По итогам прошлого сезона зарплатная ведомость парижского клуба составляла 371 млн евро, при бюджете в 637 млн.

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