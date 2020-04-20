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На матчах Английской Премьер-Лиги, в отсутствие зрителей, собираются использовать искусственный шум

"Брайтон" инициировал такую программу.

На матчах Английской Премьер-Лиги, в отсутствие зрителей, собираются использовать искусственный шум
Фото: mirror

В случае возобновления сезона без зрителей клубы Английской Премьер-Лиги могут прибегнуть к использованию искусственного шума на стадионах, сообщает The Sun

Клубы изучают способы минимизировать потерю преимущества домашнего стадиона, если матчи будут проходить при пустых трибунах на их собственных площадках, а также на нейтральных площадках, что тоже входит в планы организаторов АПЛ.

Соавтором такого интересного решения является клуб "Брайтон".

Также клуб с юга Англии намерен разворачивать огромный баннер с благодарностью в адрес Национальной службы здравоохранения, которая стала британским оплотом борьбы с пандемией коронавируса.

"Внутри клуба мы уже начали думать, как нам приукрасить пустой стадион. Может ли стадион выглядеть лучше, чем пустые синие сидения? Можем ли мы включить искусственный шум на стадионе? Хотят ли этого сидящие дома болельщики и транслирующие компании? Лично я бы предпочел закрыть сидения. Мы могли бы использовать это пространство в благих целях - например, чтобы отблагодарить медиков", - цитирует исполнительного директора "Брайтона" Пола Барбера издание.

"Все мы очень быстро адаптируемся к обстоятельствам, и в этом настоящий триумф для человечества, поэтому, полагаю, мы привыкнем и играть без зрителей. Это будет странно, и футбол будет не совсем таким, каким мы знаем его, но, если это единственный способ, мы должны подчиниться", - отметил Барбер.

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