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Отрыв "Ливерпуля" в турнирной таблице АПЛ больше, чем суммарный отрыв лидеров остальных топ-4 лиг Европы

"Красные" опережают "Манчестер Сити" уже на 19 очков.

Обыграв в пропущенном матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги "Вест Хэм" (2:0), "Ливерпуль" увеличил свой отрыв в турнирной таблице от ближайшего соперника, которым является "Манчестер Сити", до 19 очков.

Отметим, что лидерство команд в других четырех ведущих европейских лигах (Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1) вместе взятых, составляет лишь 17 очков:

  • Испания – "Реал" опережает "Барселону" на 3 очка
  • Германия – "Лейпциг"/"Бавария" – 1 очко
  • Италия – "Ювентус"/"Интер" – 3 очка
  • Франция – ПСЖ/"Марсель" – 10 очков

Добавим, что среди всех топ-10 лиг Европы второе место по этому показателю занимает Украинская Премьер-лига, где "Шахтер" опережает киевское "Динамо" на 14 очков.

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