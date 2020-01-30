Отрыв "Ливерпуля" в турнирной таблице АПЛ больше, чем суммарный отрыв лидеров остальных топ-4 лиг Европы

"Красные" опережают "Манчестер Сити" уже на 19 очков.

Обыграв в пропущенном матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги "Вест Хэм" (2:0), "Ливерпуль" увеличил свой отрыв в турнирной таблице от ближайшего соперника, которым является "Манчестер Сити", до 19 очков.

Liverpool's lead in the Premier League (19 points) is greater than the lead in the other four top European leagues combined (17 points). 👨‍🌾 pic.twitter.com/XcoAwUaY38 — Squawka Football (@Squawka) January 29, 2020

Отметим, что лидерство команд в других четырех ведущих европейских лигах (Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1) вместе взятых, составляет лишь 17 очков:

Испания – "Реал" опережает "Барселону" на 3 очка

– "Реал" опережает "Барселону" на 3 очка Германия – "Лейпциг"/"Бавария" – 1 очко

– "Лейпциг"/"Бавария" – 1 очко Италия – "Ювентус"/"Интер" – 3 очка

– "Ювентус"/"Интер" – 3 очка Франция – ПСЖ/"Марсель" – 10 очков

Добавим, что среди всех топ-10 лиг Европы второе место по этому показателю занимает Украинская Премьер-лига, где "Шахтер" опережает киевское "Динамо" на 14 очков.