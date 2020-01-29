Немецкий теннисист, 7-я ракетка мира Александр Зверев впервые в своей карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв 15-го сеяного, швейцарца Стэна Вавринку - 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Соперники провели на корте 2 часа и 22 минуты.

Отметим, что это 3-я личная встреча теннисистов – во всех сильнее был немец.

Напомним, Зверев, помимо успешного выступления на турнире, запомнился еще своим заявлением о готовности пожертвовать все призовые (2,8 млн долл.) на борьбу с пожарами, если выиграет Australian Open.

Немцу осталось выиграть "лишь" 2 матча, чтобы стать одним из крупнейших меценатов в истории тенниса.

Соперником Александра по полуфиналу стал австриец Доминик Тим, сенсационно обыгравший первую ракетку мира Рафаэля Надаля – 7:6 (7-3), 7:6 (7-4), 4:6, 7:6 (8-6).

Highlights поединка Зверев - Вавринка - на официальном сайте турнира.