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7-я ракетка мира пожертвует все призовые на борьбу с пожарами, если выиграет Australian Open

Александр Зверев еще ни разу не выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

7-я ракетка мира пожертвует все призовые на борьбу с пожарами, если выиграет Australian Open
Александр Зверев
Фото: EPA/UPG

Седьмая ракетка мира, немец Александр Зверев после выхода во второй круг Australian Open-2020 пообещал жертвовать за каждый выигранный на турнире матч по 10 тыс. долл. на ликвидацию последствий лесных пожаров в Австралии.

Кроме того, он отметил, что если станет победителем соревнований, то отдаст на эту благую цель все причитающиеся ему призовые.

"Каждый год я по месяцу провожу в Австралии, и мы знаем, что происходит в стране в связи с лесными пожарами, как страдают люди, которые теряют свои дома, и животные. Решил жертвовать по 10 тыс. долл. за каждый выигранный матч на этом Australian Open. Знаю, что не являюсь главным претендентом на победу в турнире, но если сумею завоевать титул, то пожертвую все призовые на борьбу с пожарами", - цитирует Зверева championat.com.

Отметим, что победитель одиночного разряда, как у мужчин, так и у женщин, получит 4 млн 120 тыс. австралийских долл. (около 2, 8 млн долл.).

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