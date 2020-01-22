"Карпаты" покинул уже девятый футболист за месяц

"Карпаты" расстались с голкипером Романом Пидкивкой, сообщается в Instagram львовского клуба.
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«Зелено-білі» за взаємної згоди з голкіпером Романом Підківкою @romapidkivka_official припинили дію контракту футболіста. ⠀ Вихованець «Карпат» дебютував у Прем'єр-лізі у 2013 році, загалом провівши в елітному дивізіоні за львівський клуб 57 матчів (82 пропущених м’ячі). ⠀ ФК «Карпати» висловлює подяку Роману за співпрацю і бажає успіхів у подальшій кар’єрі. ⠀ #fckl #новини_карпат
Роман провел 10 матчей в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.
Отметим, что это девятый футболист, который покинул "Карпаты" с начала года.Такими темпами львовяне могут не набрать стартовый состав на первый официальный матч команды после зимней паузы.
Сообщалось, что "Карпаты" имеют серьезные финансовые проблемы.