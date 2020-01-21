Футболисты массово разрывают контракты с "Карпатами"

Львовские "Карпаты" покинули сразу четыре футболиста, включая экс-игрока сборной Украины Александра Кучера, сообщается на официальном сайте клуба.

Помимо Кучера стан "зелено-белых" покинули коллеги Александра по амплуа - Алексей Ковтун и Сергей Вакуленко, а также хавбек Назар Вербный. Контракты разорваны по взаимному согласию сторон.

Напомним, ранее игроки "Карпат" отказывались тренироваться, а проведение зимнего сбора было под угрозой. Причина – долги по зарплате, которую футболисты не получают еще с сентября прошлого года.

В команде продолжают ожидать финансирования, но при этом, все же, решили начать тренировочный процесс.