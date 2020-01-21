Мбаппе рассказал, кто был его кумиром в детстве

Если ты ребенок и француз, твой кумир – Зинедин Зидан.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о кумире детства.

"У меня были разные кумиры. В детстве я очень любил Зидана. Если ты ребенок и француз, то твой кумир - Зидан. Мне нравился и Роналду, с которым посчастливилось встретиться, и бразильцы, чья манера игры пришлась мне по вкусу", - цитирует Мбаппе championat.com.

Добавим, что Килиан основал свой благотворительный фонд во Франции под названием Inspired by KM.

Целью организации является объединить около 100 детей в возрасте от 9 до 16 лет из разных слоев общества, чтобы помочь им дать толчок в жизни.

Презентация фонда, на которой присутствовал и сам футболист, состоялась вчера.

Фото: isport.ua

Мбаппе является воспитанником "Монако", а с 2017 года выступает за ПСЖ.

В нынешнем сезоне Лиги 1 француз провел 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт Килиана с парижским клубом рассчитан до 2022 года.

ПСЖ набрал 49 очков в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.