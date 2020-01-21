FA обвинила "Манчестер Юнайтед" в неподобающем поведении игроков в матче с "Ливерпулем"

Ассоциация футбола Англии (FA) предъявила обвинения "Манчестер Юнайтед" за неспортивное поведение игроков в гостевом матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги с "Ливерпулем" (0:2), сообщает Sky Sports.
В первом тайме бразильский форвард мерсисайдцев Роберто Фирмино забил красивый гол в ворота голкипера Давида Де Хеа, тем самым прервав свою домашнюю "засуху", длящуюся с конца прошлого чемпионата.
Однако игроки МЮ пошли в атаку на главного арбитра матча Крейга Поусона, требуя отменить взятие ворот, т.к., по их мнению, до удара Фирмино защитник хозяев Вирджил ван Дейк нарушил правила на вратаре "Юнайтед".
Настойчивые протесты футболистов гостей вынудили Поусена прибегнуть к подсказке VAR.
В итоге арбитр отменил гол, но наказал Де Хеа желтой карточкой за неспортивное поведение.
Но FA не оставила этот инцидент без внимания и обвинила "Манчестер Юнайтед" в потере контроля над игроками и неподобающем поведении.
До 23 января манкунианский клуб обязан ответить на это обвинение.