FA обвинила "Манчестер Юнайтед" в неподобающем поведении игроков в матче с "Ливерпулем"

"Манчестер Юнайтед" в атаке на арбитра

Ассоциация футбола Англии (FA) предъявила обвинения "Манчестер Юнайтед" за неспортивное поведение игроков в гостевом матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги с "Ливерпулем" (0:2), сообщает Sky Sports.

В первом тайме бразильский форвард мерсисайдцев Роберто Фирмино забил красивый гол в ворота голкипера Давида Де Хеа, тем самым прервав свою домашнюю "засуху", длящуюся с конца прошлого чемпионата.

Однако игроки МЮ пошли в атаку на главного арбитра матча Крейга Поусона, требуя отменить взятие ворот, т.к., по их мнению, до удара Фирмино защитник хозяев Вирджил ван Дейк нарушил правила на вратаре "Юнайтед".

Фото: skysports.com "Манчестер Юнайтед"

Фото: EPA/UPG Борьба Де Хеа и Ван Дейка

Настойчивые протесты футболистов гостей вынудили Поусена прибегнуть к подсказке VAR.

В итоге арбитр отменил гол, но наказал Де Хеа желтой карточкой за неспортивное поведение.

Но FA не оставила этот инцидент без внимания и обвинила "Манчестер Юнайтед" в потере контроля над игроками и неподобающем поведении.

До 23 января манкунианский клуб обязан ответить на это обвинение.