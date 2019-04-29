В Англии назван лучший игроком сезона по версии Ассоциации футболистов

Защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Верджил ван Дейк получил награду лучшего игрока года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается на официальном сайте организации.

В борьбе за это звание 27-летний голландец опередил еще пятерых претендентов: Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро и Бернарду Силву (все "Манчестер Сити"), Эдена Азара ("Челси") и своего одноклубника Садио Мане.

Ранее PFA составила свою символическую сборную сезона, в которую также вошел ван Дейк.

Отметим, что в прошлом году Player of the Year - ежегодная награда, присуждаемая лучшему футболисту года в английском футболе, также получил игрок "Ливерпуля" - Мохамед Салах.

Голландец присоединился к "Ливерпулю" в январе 2018 года и, помимо хороших индивидуальных действий, оказал замечательное влияние на командную игру "красных".

Мерсисайдцы за 36 туров в Английской Премьер-Лиге пропустили лишь 20 голов (наименьший показатель), что во многом является заслугой Верджила.

В нынешнем сезоне защитник провел все 36 матчей АПЛ в составе "красных", в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Добавим, что лучшим молодым игроком Англии назван экс-игрок "Ливерпуля", ныне выступающий за "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.

Фото: EPA/UPG Рахим Стерлинг

По версии Ассоциации журналистов, пишущих о футболе (Football Writers' Association), именно Стерлинг был признан лучшим игроком завершающегося сезона.