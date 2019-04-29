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Лидер "Манчестер Юнайтед" ходит по полю больше половины игрового времени

Поль Погба не особо себя утруждает на поле.

Лидер "Манчестер Юнайтед" ходит по полю больше половины игрового времени
Поль Погба
Фото: EPA/UPG

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ходит по полю в матчах Английской Премьер-Лиги больше половины времени. Француз лидирует по этому показателю среди всех 79 хавбеков турнира, сообщает championat.com, ссылаясь на Sky Sports.

По бегу трусцой Погба занимает предпоследнее место, уделяя этому компоненту 22% времени. Бег на небольшой скорости занимает у 26-летнего футболиста только 7% (66-е место), а на высокой - 2% (48-е место).

Что касается бега с ускорением, то по этому показателю чемпион мира в составе сборной Франции находится в середине списка всех полузащитников с результатом 0,36% (34-е место).

Удивительно, что с такими показателями технико-тактических действий Погба попал в символическую сборную этого сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

В нынешней кампании Поль забил 13 голов (7 - с пенальти) и отдал 9 результативных передач в 32 матчах чемпионата Англии.

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