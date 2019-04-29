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Ведущий игрок "Манчестер Юнайтед" на предматчевой разминке с "Челси" минуту простоял, как статуя

Антони Марсьяль был очень недоволен не включением его в стартовый состав.

Ведущий игрок "Манчестер Юнайтед" на предматчевой разминке с "Челси" минуту простоял, как статуя
Антони Марсьяль
Фото: EPA/UPG

Накануне на "Олд Траффорд" прошел ключевой матч за определение Топ-4 в Английской Премьер-Лиге, в котором "Манчестер Юнайтед" не сумел обыграть "Челси" (1:1).

Счет в дебюте поединка забил испанский легионер "Юнайтед" Хуан Мата (1:0).

За 2 минуты до перерыва после грубейшей ошибки еще одного испанца – голкипера "красных дьяволов" Давида де Хеа счет сравнял третий испанец – Маркос Алонсо (1:1).

Эта ничья практически ставит "крест" на надеждах МЮ попасть по итогам сезона в Топ-4, дающее право принять участие на следующий год в Лиге Чемпионов.

За 2 тура до финиша "МанЮнайтед" с 65-ю очками занимает 6-е место, отставая на 1, 3 и 5 очков, соответственно от "Арсенала", "Челси" и "Тоттенхэма".

Стоит отметить, что в стартовый состав МЮ Уле Гунар Сольскьяер не включил одного из ведущих атакующих полузащитников Антони Марсьяля.

Француз был так раздосадован решением коуча, что на предматчевой разминке делал минимум движений, а в одно мгновение даже замер, как Сфинкс, на целую минуту, в то время, как его партнеры вовсю носились вокруг.

Добавим, что француз на поле так и не появился.

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