Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Холодна війна за рейтинги і трошки геополітики: чому знову хочуть звільнити керівника САП
Холодна війна за рейтинги і трошки геополітики: чому знову хочуть звільнити керівника САП
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
Костанчук, задержанный за дачу взятки кандидату в президенты, заявил, что его подставили
Костанчук, задержанный за дачу взятки кандидату в президенты, заявил, что его подставили
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
LB.ua отпраздновал 10-летие
LB.ua отпраздновал 10-летие
НАБУ пришло с обысками к Гладковским
НАБУ пришло с обысками к Гладковским
ГлавнаяСпорт

Капитан "Челси" в матче с "Динамо" назвал динамовцев "замечательным поколением для Украины"

Дэвид Луис высоко оценил перспективы киевской молодежи.

Капитан "Челси" в матче с "Динамо" назвал динамовцев "замечательным поколением для Украины"
Давид Луис в борьбе с Назарием Русиным
Фото: EPA/UPG

Несмотря на разгром "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на "Стэмфорд Бридж" (3:0), основной игрок лондонского "Челси" Давид Луис высоко оценивает игру соперника и ничего не принимает как должное.

"Думаю, они обладают высоким классом, особенно молодые игроки, и я думаю, что это будет замечательное поколение для Украины. 

Конечно, у них есть класс, поэтому нам нужно стараться сохранять самообладание и хорошую игру команды, что мы и продемонстрировали в этом матче", цитирует бразильца официальный сайт "Челси".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также