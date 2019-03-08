Японская теннисистка, первая ракетка мира Наоми Осака стала моделью для куклы Барби. Об этом она рассказала в своем Инстаграме, показав, какая кукла была изготовлена на основе ее внешности.

"Для меня большая честь быть выбранной в качестве модели Барби, чтобы вдохновлять новое поколение девочек, - написала Осака. – Это нереальное ощущение, потому что в детстве я играла в Барби и никогда не думала, что эта кукла может быть сделана по моей внешности", - поделилась радостью японка.

Отметим, Barbie сделали новую игрушку в рамках проекта по продвижению женщин, которые смогли бы стать примером для юного поколения.

Добавим, что на этой неделе Осака сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе, где ей предстоит защитить титул.

Напомним, что Наоми выиграла два последних Больших Шлема – US Open-2018 и Australian Open-2019.