Парижский таксист нанес ножевые ранения фану "Манчестер Юнайтед" после матча с ПСЖ

Болельщик был доставлен в клинику с серьезным ранением.

Болельщик "Манчестер Юнайтед" получил ножевое ранение после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (3:1), который состоялся в среду в Париже, сообщает Sky Sports.

Фан сел в такси с тремя друзьями и по ходу движения у пассажиров возник конфликт с водителем, уточняет издание.

Таксисту не понравилось, что болельщики слишком бурно праздновали выход "красных дьяволов" в следующий раунд турнира. Он остановился и попытался высадить пассажиров, после чего начал угрожать ножом пассажирке.

За девушку вступился один из мужчин, который получил от таксиста удар ножом в грудь. Мужчина был сразу же госпитализирован в клинику, где он перенес операцию по удалению крови из легких.

Полиции пока что не удалось найти правонарушителя.