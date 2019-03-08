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Парижский таксист нанес ножевые ранения фану "Манчестер Юнайтед" после матча с ПСЖ

Болельщик был доставлен в клинику с серьезным ранением.

Парижский таксист нанес ножевые ранения фану "Манчестер Юнайтед" после матча с ПСЖ
Фото: EPA/UPG

Болельщик "Манчестер Юнайтед" получил ножевое ранение после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (3:1), который состоялся в среду в Париже, сообщает Sky Sports.

Фан сел в такси с тремя друзьями и по ходу движения у пассажиров возник конфликт с водителем, уточняет издание.

Таксисту не понравилось, что болельщики слишком бурно праздновали выход "красных дьяволов" в следующий раунд турнира. Он остановился и попытался высадить пассажиров, после чего начал угрожать ножом пассажирке.

За девушку вступился один из мужчин, который получил от таксиста удар ножом в грудь. Мужчина был сразу же госпитализирован в клинику, где он перенес операцию по удалению крови из легких.

Полиции пока что не удалось найти правонарушителя.

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