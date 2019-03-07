Фото: EPA/UPG Неймар на трибуне "Парк-де-Пренс"

Напомним, словенский рефери Дамир Скомина назначил в ворота парижан пенальти в компенсированное время после 5-минутных консультаций с видеоассистентами. А Маркус Рэшфорд реализовал 11-метровый и вывел манкунианцев в четвертьфинал ЛЧ.

"Это позор. Четыре человека, которые ничего не понимают в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора. Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину" – приводит слова Неймара isport.ua, ссылаясь на Instagram бразильца.

Запись заканчивалась словами "Ah vá pra pqp!" Акроним pqp расшифровывается как puta que pariu, это грубое ругательное выражение на португальском, которое примерно означает "идите н***й", уточняет издание.

Добавим, Неймар не смог принять участие в двухраундовой дуэли с МЮ из-за перелома ноги.