Deloitte опубликовал Рейтинг самых доходных футбольных стадионов

"Камп Ноу" за прошедший год заработал больше всех.

Международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита Deloitte опубликовал 22-й выпуск "Рейтинга самых богатых футбольных клубов", в котором представлен анализ достижений самых финансово успешных клубов мирового футбола.

В частности, в отчете указаны самые доходные стадионы футбольных клубов в сезоне 2017/2018.

Первое место заняла домашняя арена "Барселоны" - "Ноу Камп".

Топ-20 рейтинга самых доходных стадионов выглядит следующим образом:

Ноу Камп (Барселона, Испания) – 144,8 млн евро (+5,54 процента по сравнению с сезоном-2016/17) Сантьяго Бернабеу (Реал, Испания) - 143,4 (+5,13) Олд Траффорд (Манчестер Юнайтед, Англия) - 119,5 (-4,55) Эмирейтс (Арсенал, Англия) - 111,6 (-4,12) Альянц Арена (Бавария, Германия) - 103,8 (+6,24) Парк де Пренс (ПСЖ, Франция) - 100,6 (+11,53) Энфилд Роуд (Ливерпуль, Англия) - 91,6 (+14,63) Уэмбли (Тоттенхэм, Англия) - 85,2 (+61,67) Стэмфорд Бридж (Челси, Англия) - 83,4 (+9,45) Этихад (Манчестер Сити, Англия) - 63,9 (+5,79) Сигнал Идуна Парк (Боруссия Дортмунд, Германия) - 57,1 (-2,56) Ванда Метрополитано (Атлетико, Испания) - 56,8 (+38,54) Альянц Стадиум (Ювентус, Италия) - 51,2 (-11,42) Фельтинс-Арена (Шальке-04, Германия) - 47 (-11,82) Сан Сиро (Милан, Италия) - 36,9 (+75,71) Олимпико (Рома, Италия) - 35,4 (+41,60) Сан Сиро (Интер, Италия) - 35,3 (+24,30) Олимпийский стадион (Вест Хэм, Англия) - 27,7 (-16,82) Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл, Англия) - 27 (=) Гудисон Парк (Эвертон, Англия) - 18,9 (+12,5)

Примечательно, что "Милан" на "Сан-Сиро" заработал на 1,6 млн больше, чем выступающий на этом же стадионе "Интер".