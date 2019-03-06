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В благотворительном матче две студенческие хоккейные команды США устроили яркую драку

Близится Масленица и кулачные забавы становятся популярными.

4 марта в матче команд университетов Клемсона и Южной Каролины (США) произошел запоминающийся эпизод.

Благотворительная игра была посвящена сбору средств для онкобольных, но, несмотря на товарищеский характер матча, в середине третьего периода на льду вспыхнула массовая драка.

Нападающий Южной Каролины Кэмерон Мекка получил сильный удар в спину от хоккеиста Клемсона, что вызвало демонстрацию эффекта Принципа домино, приведшего к полномасштабной потасовке.

Победу в игре одержала команда университета Южной Каролины (5:4 Б).

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