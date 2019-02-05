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Хоккейный матч Канадской студенческой лиги между командами "Акадия Аксмен" и "Сент Фрэнсис Хавьер" завершился массовой дракой.

Всё началось с мирного вбрасывания шайбы в центральном круге в середине третьего периода после очередного гола.

К двум хоккеистам на вбрасывании подъехал третий-лишний. Диспропорция в количественном составе явно не понравилась игрокам одной из команд, и – понеслась стенка на стенку. Схватка то разгоралась, то затухала, пока эпицентр военных действий не переместился к борту.

После чего побоище расцвело новыми красками.

В драке приняли участие не только находившиеся на скамейках хоккеисты, но и тренеры команд.

В итоге, восьмеро игроков команды-хозяйки, пятеро гостей, а также наставники получили дисквалификацию до конца матча, а общее штрафное время составило 310 минут.

Стоит добавить, что матч завершился победой "Акадии" со счетом 6:3.