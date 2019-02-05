Моуриньо признал тюремный срок за сокрытие налогов на сумму 3,3 млн евро

У португальца продолжается черная полоса в жизни.

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, уволенный 18 декабря 2018 года, согласился с вердиктом суда Мадрида, который приговорил его к одному году лишения свободы (условно) за сокрытие налогов в размере 3,3 млн евро, сообщает Europa Press.

56-летний португалец готов заплатить штраф, отмечает издание.

Ранее Моуриньо признал, что, будучи тренером мадридского "Реала", за счет офшорной компании Koper Services SA, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, скрыл доходы за имиджевые права и не заплатил государству 3,3 млн евро налогов (1,6 млн - в 2011 году и 1,7 млн - в 2012-м).

В июле прошлого года Моуриньо уже выплатил налоговым органам около 462 тыс. евро.

Напомним, ранее за аналогичное налоговое преступление условный срок получил бывший форвард "Реала" Криштиану Роналду, который также отделался штрафом.