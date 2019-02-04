В матче 30-го тура Чемпионшипа "Рединг" принимал "Астон Виллу".
Встречались команды, которые в первенстве решают совершенно противоположные задачи – "виллианы" стремятся войти в обойму команд, которые разыграют на следующий сезон путевку в Английскую Премьер-Лигу, в свою очередь, "Рединг" пытается покинуть зону вылета.
Поединок завершился нулевой ничьей.
Во время матча произошел жуткий эпизод с участием форварда хозяев Нелсона Оливейры и защитника гостей Тайрона Мингса. Игрок "Астон Виллы" в единоборстве с Нельсоном случайно наступил ему на лицо.
Оливейра был доставлен в клинику, а оттуда опубликовал фотографию последствия единоборства с Мингсом.
Tyrone Mings’s stamp on Nelson Oliveria (via @10000miles_away) #readingfc #avfc pic.twitter.com/SYvLpZj0Kg— readingfclens (@readingfclens) 2 февраля 2019 г.