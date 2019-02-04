В рамках 23-го тура французской Лиги 1 в Лионе "Олимпик" принимал чемпиона и безоговорочного лидера текущего чемпионата – "Пари Сен-Жермен".

Подопечные Бруно Женезио нанесли парижанам первое поражение в чемпионате Франции 2:1.

Дебют поединка был за футболистами ПСЖ – уже на 7-й минуте Анхель Ди Мария открыл счет в матче 0:1.

В дальнейшем игра протекала на встречных курсах, со множеством моментов, как у одних, так и других ворот.

Сравнять счет хозяевам на 33-й минуте помогла ошибка голкипера Альфонса Ареала и отменные действия в воздухе Муссы Дембеле 1:1.

В начале второго тайма неаккуратные действия Тиаго Сильвы в собственной штрафной площади против того же Дембеле привели к назначению пенальти в ворота гостей. Набиль Фекир был точен 2:1.

В дальнейшем, хозяева неимоверными усилиями сохранили преимущество.

После поражения подопечных Томаса Тухеля в Лионе, в Топ-европейских чемпионатах остался лишь один клуб, который еще не испытал горечи поражения – это нынешний клуб Криштиану Роналду туринский "Ювентус", который после 22-х туров Серии А имеет 19 побед и 3 ничьи.