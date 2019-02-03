Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
«Народный фронт» снова взял паузу
«Народный фронт» снова взял паузу
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты
Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты
Зураб Аласанія: Жоден з політиків зі мною вже не розмовляє
Зураб Аласанія: Жоден з політиків зі мною вже не розмовляє
Скончался 35-летний рэпер Децл
Скончался 35-летний рэпер Децл
​В Киеве начался съезд партии "Народный фронт"
​В Киеве начался съезд партии "Народный фронт"
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Яценюк решил не баллотироваться в президенты
Яценюк решил не баллотироваться в президенты
ГлавнаяСпорт

Украинка Екатерина Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниорок

В общем зачете Юниорского кубка IBU Бех заняла второе место.

Украинка Екатерина Бех стала двукратной чемпионкой мира среди юниорок
Екатерина Бех
Фото: biathlon.com.ua

Украинская спортсменка Екатерина Бех, которая накануне выиграла спринтерскую гонку в словацком Брезно-Осрбли на юниорском чемпионате мира по биатлону, завоевала вторую золотую медаль.

Таким образом, Екатерина Бех стала первой в истории Украины двукратной чемпионкой мира среди юниорок, сообщает Biathlon.com.ua.

"Серебро" в гонке одержала немка Ханна Кебингер, "бронзу" - француженка Софи Шово.

В общем зачете Юниорского кубка IBU Бех заняла второе место, уступив лидеру - Ханне Кебингер.Кроме того, на текущем чемпионате мира украинка набрала наибольшее количество очков среди всех спортсменок в трех личных гонках и, согласно новым правилам IBU, получает их личную квоту на заключительный этап взрослого Кубка мира, который пройдет в конце марта в норвежском Холменколлене.

Родившаяся в Хабаровском крае Екатерина Бех выступает за сборную Украины с 2018 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также