В Далласе, штат Техас состоялся поединок за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, в котором встречались обладатель титула, колумбиец Элейдероа Альварес (24-1, 12 KO) и экс-чемпион мира, россиянин Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО), который потерял титул в августе прошлого года в бою именно с Альваресом.

В матч-реванше победу единогласным решением судей (дважды 116:112 и 120:108) одержал россиянин и вернул себе титул чемпиона мира.

На протяжении всех 12 раундов Ковалев выглядел предпочтительней своего соперника, работая первым номером. Альварес, в свою очередь, большую часть боя провел в защите, пытаясь измотать россиянина и попытаться в поздних раундах перейти к активным действиям.

Однако Ковалев выдержал темп всего боя и заслуженно победил.

Напомним, что в полутяжелой весовой категории наш Александр Гвоздик (16-0, 12 КО) также является чемпионом мира по версии WBС.

Не исключено, что уже в конце этого года Ковалев и Гвоздик смогут встретиться в объединительном бою.

Обновление. Лучшие моменты боя.