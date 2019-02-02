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Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира Thailand Open

Соперницей Ястремской станет 49-я ракетка мира.

Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира Thailand Open
Фото: EPA/UPG

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира Thailand Open с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В субботу он обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 6:4, 6:3. Эта победа обеспечит украинке дебют в топ-40 рейтинга, отмечает профильное издание "Большой теннис Украины". Сезон Ястремская открывала на 59-й строчке. 

В финале Даяна Ястремская встретится с 49-й ракеткой мира Айлой Томлянович из Австралии. Теннисистки выйдут на центральный корт соревнований последним запуском, не ранее 17:00 по местному времени (12:00 по Киеву).

Это будет второй финал сезона с участием украинской теннисистки: на первом Премьере года в Брисбене Леся Цуренко в трех сетах проиграла чешке Каролине Плишковой. 

Напомним, в середине октября 2018 года Даяна Ястремская завоевала свой первый титул WTA, выиграв соревнования серии International в Гонконге.  

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