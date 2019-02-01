​В Формуле 1 появилась команда Alfa Romeo

В 2019 году команда "Формулы 1" Sauber будет выступать под именем Alfa Romeo.

Бренд Alfa Romeo в прошлом году вернулся в Формулу-1 после 30-летнего отсутствия. В сезоне 2018 года итальянский автопроизводитель стал титульным спонсором и техническим партнером команды Sauber из Швейцарии.

Начиная с сезона 2019 года команду переименовали в Alfa Romeo Racing, пишет Autosport. При этом структура собственности и руководства команды остались неизменными и независимыми.

"Я рад объявить, что мы выступим в чемпионате мира Формулы 1 2019 года под названием Alfa Romeo, – заявил руководитель команды Фредерик Вассёр. – При сотрудничестве с нашим титульным спонсором Alfa Romeo в 2018-м мы добились потрясающих успехов в технической, коммерческой и спортивной областях. Это придало стимул каждому члену команды как на трассе, так и на базе в Швейцарии, ведь наша напряжённая работа нашла отражение в результатах. Мы стремимся продолжать развивать каждый сектор команды, позволяя нашей страсти, технологиям и разработкам двигать нас вперёд".

Выступать за Alfa Romeo в сезоне-2019, напомним, будут чемпион мира-2007 Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.

Alfa Romeo принимала участие в гонках Формулы-1 как конструктор и поставщик двигателей с 1950 до 1988 года. Первые два сезона Формулы-1 выиграли гонщики Alfa Romeo Нино Фарина и Хуан-Мануель Фанхио.