Лондонский "Арсенал" официально объявил о подписании Суареса

Денис Суарес на время покидает Барселону.

Полузащитник Денис Суарес был официально представлен в качестве нового игрока лондонского "Арсенала", сообщает официальный сайт "канониров".

Аренда 25-летнего игрока "Барселоны" продлится до конца текущего сезона.

Сообщается, что за лондонским клубом остается право выкупа испанца.

Отметим, что ранее полузащитник уже играл под руководством нынешнего тренера лондонцев Унаи Эмери, выступая за "Севилью" с 2014 по 2015 год.

В нынешнем сезоне футболист провел в Ла Лиге лишь 2 матча в составе "блаугранас", проведя на поле лишь 17 минут.