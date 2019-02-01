"Тоттенхэм" установил сомнительное достижение Английской Премьер-Лиги

Накануне в Европе закрылось зимнее трансферное окно.

Лондонский "Тоттенхэм" повторил свое достижение полугодичной давности – не подписал ни одного нового игрока.

Таким образом, "Тоттенхэм" установил уникальное достижение Английской Премьер-Лиги - "шпоры" стали первым клубом в истории АПЛ, не подписавшие ни одного игрока за два трансферных окна подряд.

Клуб с севера столицы Великобритании столь инертен на трансферном рынке в том числе из-за больших расходов на строительство нового стадиона, ввод в эксплуатацию которого постоянно откладывается.

Фото: EPA/UPG Новая спортивная арена "шпор"

Не подписывал "Тоттенхэм" новичком даже при том, что лидеры команды Харри Кейн и Деле Алли выбыли из-за травм до марта. А в феврале шпорам играть матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Подопечные Маурисио Почеттино занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ, на 7 очков опережая ближайших преследователей – "Арсенал" и "Челси".