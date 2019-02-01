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Сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по футболу (обновлено)

В финале были обыграны японцы.

Сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по футболу (обновлено)
Сборная Катара
Фото: EPA/UPG

В ОАЭ завершился Кубок Азии по футболу - 17-й по счету футбольный турнир среди национальных сборных стран - членов Азиатской конфедерации футбола.

Впервые на Кубке Азии сыграли 24 команды. 

В финальном матче встретились наиболее титулованная команда – Япония, которая четырежды становилась победителем Asia Cup и настоящее откровение текущего турнира – сборная Катара.

Поединок завершился оглушительной сенсацией – хозяева Чемпионата мира-2022 одержали победу 3:1.

Сборная Катара впервые в своей истории выиграла континентальное первенство. Весь турнир Al Ennabi провели великолепно, выиграв семь матчей из семи с общей разницей мячей 19:1.

Подопечные Феликса Санчеса блистательно провели и первый тайм финала, дважды огорчив голкипера команды Японии Сюити Гонда 2:0. Особенно хорош был второй гол катарцев, забитый Абдулазизом Хатемом.

Во второй 45-минутке Такуми Минамино на 69-й минуте вернул было интригу (2:1), однако под занавес матча назначенный и реализованный Акрамом Афифом пенальти снял все вопросы относительно исхода данного противостояния.

В свою очередь, "самураи" впервые в своей истории проиграли в финале на Кубке Азии.

Обновление.

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