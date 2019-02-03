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Лидер "Челси" ошеломил всех цирковым номером, искусно жонглируя мячом для регби

Эден Азар после окончания футбольной карьеры вполне может пополнить труппу Cirque du Soleil.

Лидер "Челси" ошеломил всех цирковым номером, искусно жонглируя мячом для регби
Эден Азар
Фото: EPA/UPG

Лидер лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар показал, что он искусно обращается не только с круглым мячом, но и с овальным.

Накануне Супербоула (финальный матч в борьбе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США) несколько игроков "Челси" на тренировочной базе в Кобхэме решили продемонстрировать свою технику в работе с мячом для американского футбола.

Первым сделал попытку голкипер "пенсионеров" Вильфредо Кабальеро. Как для стража ворот, аргентинец исполнил номер блестяще.

Неплох был и бразильский вингер, экс-игрок "Шахтера" Виллиан.

А вот итальянец Жоржиньо, в котором также есть немалая доля бразильской крови, откровенно разочаровал.

Но всех затмил Азар. Атакующий хавбек с обезоруживающей легкостью поднял в воздух овальный кожаный предмет, понабивал сколько захотел, а затем угодил им в перекладину ворот.

Стоит отметить, что это показательное выступление футболистов "Челси" произошло накануне их матча против "Хаддерсфилда" в рамках Английской Премьер-Лиги, в котором Азар, по-видимому, вдохновленный своими цирковыми способностями, отметился дублем, а "Челси" одержал сокрушительную победу 5:0.

Добавим, что в нынешнем сезоне в Супербоуле встретятся "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс", поединок состоится в ночь на 4 февраля на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

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