Лидер лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар показал, что он искусно обращается не только с круглым мячом, но и с овальным.

Накануне Супербоула (финальный матч в борьбе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США) несколько игроков "Челси" на тренировочной базе в Кобхэме решили продемонстрировать свою технику в работе с мячом для американского футбола.

Первым сделал попытку голкипер "пенсионеров" Вильфредо Кабальеро. Как для стража ворот, аргентинец исполнил номер блестяще.

Неплох был и бразильский вингер, экс-игрок "Шахтера" Виллиан.

А вот итальянец Жоржиньо, в котором также есть немалая доля бразильской крови, откровенно разочаровал.

Но всех затмил Азар. Атакующий хавбек с обезоруживающей легкостью поднял в воздух овальный кожаный предмет, понабивал сколько захотел, а затем угодил им в перекладину ворот.

Стоит отметить, что это показательное выступление футболистов "Челси" произошло накануне их матча против "Хаддерсфилда" в рамках Английской Премьер-Лиги, в котором Азар, по-видимому, вдохновленный своими цирковыми способностями, отметился дублем, а "Челси" одержал сокрушительную победу 5:0.

Добавим, что в нынешнем сезоне в Супербоуле встретятся "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс", поединок состоится в ночь на 4 февраля на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.