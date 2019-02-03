Лидер лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар показал, что он искусно обращается не только с круглым мячом, но и с овальным.
Накануне Супербоула (финальный матч в борьбе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США) несколько игроков "Челси" на тренировочной базе в Кобхэме решили продемонстрировать свою технику в работе с мячом для американского футбола.
Первым сделал попытку голкипер "пенсионеров" Вильфредо Кабальеро. Как для стража ворот, аргентинец исполнил номер блестяще.
Неплох был и бразильский вингер, экс-игрок "Шахтера" Виллиан.
А вот итальянец Жоржиньо, в котором также есть немалая доля бразильской крови, откровенно разочаровал.
Но всех затмил Азар. Атакующий хавбек с обезоруживающей легкостью поднял в воздух овальный кожаный предмет, понабивал сколько захотел, а затем угодил им в перекладину ворот.
🏈 The Superbowl is approaching! @WilliamHill set the boys an American football keepie-uppie challenge.— Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 февраля 2019 г.
🔥 Cue @hazardeden10. He didn’t…did he?! pic.twitter.com/54UWmglEMX
Добавим, что в нынешнем сезоне в Супербоуле встретятся "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Лос-Анджелес Рэмс", поединок состоится в ночь на 4 февраля на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.