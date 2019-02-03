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18-летняя Ястремская выиграла турнир WTA Thailand Open

Украинка обыграла в финале представительницу Австралии.

18-летняя Ястремская выиграла турнир WTA Thailand Open
​Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в финале турнира WTA Thailand Open - International с призовым фондом в 250 тысяч долларов в трех сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович 6:2, 2:6, 7:6(7-3). 

Соперницы провели на корте 2 часа и 24 минуты. 

В решающем сете украинка проигрывала 2:5 и дважды брала медицинский таймаут, но, проявив, бойцовские качества смогла вытянуть матч в тайбрейк, в котором австралийка откровенно "сломалась".

Победой в финале Thailand Open Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA - Даяна разместится на 34-й строке мирового рейтинга.

На следующей неделе Ястремская начнет выступления в составе национальной сборной Украины и примет участие в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, которые пройдут в Польше. 

Напомним, в середине октября 2018 года Даяна Ястремская завоевала свой первый титул WTA, выиграв соревнования серии International в Гонконге.

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