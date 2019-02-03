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Дубль Роналду не помог "Ювентусу" обыграть в триллере "Парму"

Матч завершился вничью.

Дубль Роналду не помог "Ювентусу" обыграть в триллере "Парму"
Жервиньо
Фото: EPA/UPG

В рамках 22-го тура Серии А в Турине на "Альянц Стэдиуме" чемпион и лидер текущего чемпионата "Ювентус" принимал середняка – "Парму".

Встреча завершилась сверхрезультативной ничьей 3:3.

Редкий случай, когда "Старая синьора" не смогла выиграть поединок, дважды по ходу матча ведя в счете в два мяча.

К 62-й минуте, благодаря точным ударам Криштиану Роналду и Даниэле Ругани всё шло к обыденной победе "Ювентуса" 2:0.

Ответный гол Антонино Барилла (64-я минута) лишь на две минуты вернул интригу в матче, потому, что уже на 66-й минуте Роналду восстановил статус-кво 3:1.

После этого футболисты "Ювентуса" попросту перестали играть в обороне, что позволило ивуарийскому полузащитнику гостей Жервиньо оформить дубль.

Причем, второй свой гол Жервиньо забил на третьей компенсированной минуте 3:3.

Осечкой лидера чемпионата воспользовался ближайший его преследователь – "Наполи", который разгромив "Сампдорию" 3:0 до 9 очков сократил свое отставание.

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