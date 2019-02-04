Спасатели на дне Ла-Манша обнаружили обломки самолета, на котором летел игрок "Кардиффа" Сала

Специалисты приступают к поднятию судна на поверхность.

Фото: EPA/UPG Эмилиано Сала

На дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки пропавшего в конце январе легкомоторного самолета, на борту которого находился аргентинский футболист, новичок клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщает Sky Sports.

BREAKING The plane carrying Emiliano Sala and David Ibbotson has been found, their families have been told. — Tom Parmenter (@TomSkyNews) 3 февраля 2019 г.

Самолет направлялся из Нанта в Кардифф.

Обломки обнаружило поисковое судно FPV MORVEN в районе острова Гернси. Отметим, что обломки были идентифицированы по радиоуправляемым аппаратам.

К месту крушения направлены специалисты британского Отдела по расследованию воздушных происшествий (AAIB), которые должны поднять обломки на поверхность.

Родственники Салы и пилота Дэвида Айбботсона поставлены в известность. При этом не сообщается, найдены ли тела непосредственно Салы и Айбботсона.

Добавим, что в поисковой операции были задействованы частные суда, после того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки.

Родственники футболисты собрали из частных пожертвований 371 тыс. евро и поиски были продолжены.