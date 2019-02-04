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Спасатели на дне Ла-Манша обнаружили обломки самолета, на котором летел игрок "Кардиффа" Сала

Специалисты приступают к поднятию судна на поверхность.

Эмилиано Сала
Фото: EPA/UPG
Эмилиано Сала

На дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки пропавшего в конце январе легкомоторного самолета, на борту которого находился аргентинский футболист, новичок клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, сообщает Sky Sports.

Самолет направлялся из Нанта в Кардифф.

Обломки обнаружило поисковое судно FPV MORVEN в районе острова Гернси. Отметим, что обломки были идентифицированы по радиоуправляемым аппаратам.

К месту крушения направлены специалисты британского Отдела по расследованию воздушных происшествий (AAIB), которые должны поднять обломки на поверхность.

Родственники Салы и пилота Дэвида Айбботсона поставлены в известность. При этом не сообщается, найдены ли тела непосредственно Салы и Айбботсона.

Добавим, что в поисковой операции были задействованы частные суда, после того как полиция острова прекратила поиски пропавшего самолета и заявила, что шансы найти выживших крайне низки. 

Родственники футболисты собрали из частных пожертвований 371 тыс. евро и поиски были продолжены.

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