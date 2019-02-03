Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты
Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты
Зураб Аласанія: Жоден з політиків зі мною вже не розмовляє
Зураб Аласанія: Жоден з політиків зі мною вже не розмовляє
Яценюк решил не баллотироваться в президенты
Яценюк решил не баллотироваться в президенты
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
«Народный фронт» снова взял паузу
«Народный фронт» снова взял паузу
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Скончался 35-летний рэпер Децл
Скончался 35-летний рэпер Децл
В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
ГлавнаяСпорт

Украинская теннисистка Дема выиграла турнир ITF в Анталии

Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.

17-летняя украинская теннисистка Виктория Дема стала победительницей турнира ITF в Анталии.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В финале Дема в трех сетах обыграла латвийку Даниэлу Висманн - 4: 6, 6: 3, 6: 3.

"Это уже второй одиночный профессиональный титул ITF в карьере Демы", - говорится в сообщении.

Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что 18-летняя украинка Даяна Ястремская выиграла турнир WTA Thailand Open.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также