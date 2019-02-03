Украинская теннисистка Дема выиграла турнир ITF в Анталии

17-летняя украинская теннисистка Виктория Дема стала победительницей турнира ITF в Анталии.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В финале Дема в трех сетах обыграла латвийку Даниэлу Висманн - 4: 6, 6: 3, 6: 3.

"Это уже второй одиночный профессиональный титул ITF в карьере Демы", - говорится в сообщении.

🎾🥇👍17-річна українська тенісистка Вікторія Дема стала переможницею турніру ITF в Анталії.



У фіналі Дема в трьох сетах обіграла латвійка Даніелу Вісманн - 4:6, 6:3, 6:3. Це вже другий одиночний професійний титул ITF в кар'єрі Деми.



Вітаємо!!! pic.twitter.com/a53eKSd7hY — НОК України (@OlympicUA) 3 февраля 2019 г.

Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что 18-летняя украинка Даяна Ястремская выиграла турнир WTA Thailand Open.