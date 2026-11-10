Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»

США пропонували Україні відмовитися від території Донбасу в обмін на безпеку, подібну до НАТО. Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв'ю DR Nyheder, уривки якого опублікувала президентська пресслужба.

Він зазначив, що Владімір Путін заявляв про намір окупувати Донбас, а натомість вирішив захопити Київ. Він стверджував, що захищає російськомовних людей, а натомість його армія закатувала тисячі людей в українських містах.

«Саме тому, коли американці запитали: "Чи можете ви обміняти Донбас на безпеку?", я одразу відповів: "Можете сказати мені, що це означає? Яку безпеку? НАТО?". "Не НАТО, але щось подібне до НАТО". "Подібне? Але ж ви не хочете, щоб відповідь щодо Донбасу була “подібною”. Ви хочете чіткої відповіді щодо Донбасу. Це ваша мета. І це мета Путіна на сьогодні. Що ви робитимете, якщо ми матимемо гарантії безпеки, але не НАТО?"» – сказав він.

Зеленський вважає, що найшвидшим способом завершити війну є припинення вогню на поточних лініях.

«І тут дуже важливо, що ми вирішили: зупиняємося там, де стоїмо, припиняємо вогонь і переходимо до дипломатичного треку. Це може тривати місяць, два місяці чи рік. Чи навіть довше, ніж ми сьогодні очікуємо. Але ми завершуємо гарячу фазу війни, і люди перестають гинути. Коли ви утримуєте позиції, ви говорите про лінію зіткнення, уповільнюєте темпи мобілізації, економіка починає працювати. Ви ведете переговори. Діалог кращий за зброю. Саме тому найкращий спосіб завершити цю війну – замінити зброю на слова. Звісно, у вас будуть тисячі запитань. Як зупинитися? Де стояти? Який мандат моніторингової місії? Що демілітаризується? Що це означає? Що нам для цього потрібно? Європейці. Відбудова. Де взяти гроші? Тисячі запитань, але саме такий формат дає змогу зупинити війну – припинення вогню. Якщо Путін не хоче припинення вогню й каже: "Ні, я хочу довгий план із різними питаннями – складними, чутливими й не дуже. І потім, коли ми підпишемо цей довгий план, ми зупинимо війну", це просто означає, що він не хоче зупиняти війну», – сказав Володимир Зеленський.