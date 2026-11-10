Атака по торговельній мережі в Кропивницькому: спалахнула пожежа, є потерпілі (оновлено)

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Кіровоградської області. Внаслідок обстрілу травмувалися двоє людей.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Після удару на автомобільній стоянці спалахнула машина. Згодом через повторну атаку виникла пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури.
Наразі рятувальники працюють над ліквідацією займання. Роботу ускладнює загроза нових російських обстрілів.Інформацію про постраждалих уточнюють.
Раніше про атаку на Кропивницький написав у телеграмі начальник ОВА Андрій Райкович.
"Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі обласного центра. Влучання прийшлося по одній із торговельних мереж", – розповів він.
- Вчора РФ атакувала Кіровоградську область. Під обстрілом була критична інфраструктура.