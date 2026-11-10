Атака по торговельній мережі в Кропивницькому: спалахнула пожежа, є потерпілі (оновлено)

Через російську атаку на Кіровоградщині постраждали двоє людей.

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Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Кіровоградської області. Внаслідок обстрілу травмувалися двоє людей.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Після удару на автомобільній стоянці спалахнула машина. Згодом через повторну атаку виникла пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури.

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Наразі рятувальники працюють над ліквідацією займання. Роботу ускладнює загроза нових російських обстрілів.Інформацію про постраждалих уточнюють.

Раніше про атаку на Кропивницький написав у телеграмі начальник ОВА Андрій Райкович.

"Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі обласного центра. Влучання прийшлося по одній із торговельних мереж", – розповів він.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України