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РФ вдарила по критичній інфраструктурі Кіровоградщини (доповнено)

Була загроза повторних обстрілів. 

РФ вдарила по критичній інфраструктурі Кіровоградщини (доповнено)
Рятувальник на місці російської атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 10 листопада російська армія атакувала критичну інфраструктуру Кіровоградської області. Вранці через атаку постраждали двоє людей.

Про це повідомили у ДСНС. Начальник ОВА Андрій Райкович написав, що під час ворожої ранкової атаки у Кропивницькому травмовані двоє людей. Вони вже в лікарні.

«Російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі у Голованівському районі, виникла пожежа», – розповіли у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.

Постійна загроза повторних обстрілів ускладнювала гасіння загоряння. Пожежу локалізували, зараз її ліквідовують. 

Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків російської атаки

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