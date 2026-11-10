РФ вдарила по критичній інфраструктурі Кіровоградщини (доповнено)

У ніч на 10 листопада російська армія атакувала критичну інфраструктуру Кіровоградської області. Вранці через атаку постраждали двоє людей.
Про це повідомили у ДСНС. Начальник ОВА Андрій Райкович написав, що під час ворожої ранкової атаки у Кропивницькому травмовані двоє людей. Вони вже в лікарні.
«Російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі у Голованівському районі, виникла пожежа», – розповіли у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.
Постійна загроза повторних обстрілів ускладнювала гасіння загоряння. Пожежу локалізували, зараз її ліквідовують.
- У ніч на 10 листопада російська армія атакувала Україну ракетою «Іскандер» та 162 дронами різних типів. ППО знешкодила 135 безпілотників. Є влучання та падіння уламків.