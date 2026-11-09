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В Харкові внаслідок атаки безпілотників постраждали шестеро людей (оновлено)

Загорівся приватний будинок, також пошкоджено автівки.

В Харкові внаслідок атаки безпілотників постраждали шестеро людей (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Ввечері, 9 листопада, росіяни атакували Харків бойовими безпілотниками. Зафіксовано влучання в Холодногірському районі міста. Є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За оновленими даними, внаслідок атаки поранені шестеро людей.

Загорівся приватний будинок, пошкоджено близько 10 авто. 

  • Ворожий безпілотник ударив по багатоповерхівці у Київському районі. Дворічний хлопчик зазнав поранень та перебуває в реанімації.
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