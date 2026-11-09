В Харкові внаслідок атаки безпілотників постраждали шестеро людей (оновлено)

Ввечері, 9 листопада, росіяни атакували Харків бойовими безпілотниками. Зафіксовано влучання в Холодногірському районі міста. Є постраждалі.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За оновленими даними, внаслідок атаки поранені шестеро людей.
Загорівся приватний будинок, пошкоджено близько 10 авто.
- У Київському районі Харкова російський безпілотник атакував автомобіль. Є поранений.
- Ворожий безпілотник ударив по багатоповерхівці у Київському районі. Дворічний хлопчик зазнав поранень та перебуває в реанімації.