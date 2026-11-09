​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
ГоловнаСуспільствоЖиття

Правоохоронці викрили масштабну схему врізок у трубопроводи Укрнафти

Відбулись обшуки в чотирьох областях.

Правоохоронці викрили масштабну схему врізок у трубопроводи Укрнафти
Фото: Сергій Федоренко/Facebook

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконних врізок у трубопроводи та крадіжок нафтової сировини Укрнафти.

Про це повідомив в.о. голови правління НАК "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Минулого тижня відбулися обшуки в Київській, Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. Перевіряються місця, де могли зберігати викрадений газовий конденсат і незаконно виготовлені з нього нафтопродукти. 

Реклама

Фото: Сергій Федоренко/Facebook

"Обшуки стали результатом тривалої оперативної роботи правоохоронців за підтримки служби безпеки Групи Нафтогаз", - зазначив Федоренко.

Він додав, що фахівці Укрнафти працюють на обшуках разом зі слідчими.

Фото: Сергій Федоренко/Facebook

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies