Правоохоронці викрили масштабну схему врізок у трубопроводи Укрнафти

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконних врізок у трубопроводи та крадіжок нафтової сировини Укрнафти.

Про це повідомив в.о. голови правління НАК "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Минулого тижня відбулися обшуки в Київській, Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. Перевіряються місця, де могли зберігати викрадений газовий конденсат і незаконно виготовлені з нього нафтопродукти.

Реклама

Фото: Сергій Федоренко/Facebook

"Обшуки стали результатом тривалої оперативної роботи правоохоронців за підтримки служби безпеки Групи Нафтогаз", - зазначив Федоренко.

Він додав, що фахівці Укрнафти працюють на обшуках разом зі слідчими.