Зеленський нагородив українських десантників і вручив бойові прапори ДШВ

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських десантників, а також вручив бойові прапори та стрічки почесного найменування військовим частинам Десантно-штурмових військ.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Президент нагадав, що десантники героїчно проявили себе ще під час боїв після початку російської агресії у 2014 році. Зокрема, вони брали участь в операціях у Слов’янську, Краматорську, Шахтарську, Дебальцевому, Лимані, боях за Савур-Могилу, Донецький і Луганський аеропорти, а також проводили рейдові операції в тилу ворога.
Після початку повномасштабного вторгнення підрозділи ДШВ брали участь в обороні Києва та Миколаєва, боях на Донеччині й Харківщині, Харківській наступальній операції та звільненні правобережжя Херсонщини.
Президент також згадав Курську операцію 2024 року, у якій брали участь українські десантники.
За словами Зеленського, цьогоріч підрозділи ДШВ провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку, внаслідок якої Україна повернула понад 800 квадратних кілометрів території.