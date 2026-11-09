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Зеленський нагородив українських десантників і вручив бойові прапори ДШВ

Президент відзначив внесок ДШВ у захист України від початку агресії РФ та згадав про звільнення понад 800 км² території на Олександрівському напрямку.

Зеленський нагородив українських десантників і вручив бойові прапори ДШВ
Фото: стопкадр з відео

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських десантників, а також вручив бойові прапори та стрічки почесного найменування військовим частинам Десантно-штурмових військ.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Президент нагадав, що десантники героїчно проявили себе ще під час боїв після початку російської агресії у 2014 році. Зокрема, вони брали участь в операціях у Слов’янську, Краматорську, Шахтарську, Дебальцевому, Лимані, боях за Савур-Могилу, Донецький і Луганський аеропорти, а також проводили рейдові операції в тилу ворога.

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Після початку повномасштабного вторгнення підрозділи ДШВ брали участь в обороні Києва та Миколаєва, боях на Донеччині й Харківщині, Харківській наступальній операції та звільненні правобережжя Херсонщини.

Президент також згадав Курську операцію 2024 року, у якій брали участь українські десантники.

За словами Зеленського, цьогоріч підрозділи ДШВ провели успішну наступальну операцію на Олександрівському напрямку, внаслідок якої Україна повернула понад 800 квадратних кілометрів території.

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