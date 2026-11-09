Для цього окупанти хочуть залучати письменників і створювати мілітаризований контент – від книжок та коміксів до мультфільмів і кіно.

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Росія розгортає нову кампанію ідеологічного впливу на дітей та молодь через літературу й медіапроєкти.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, в окупованому Донецьку відбулася зустріч так званих "письменників-фронтовиків" за участю ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Під час заходу учасникам поставили завдання посилити ідеологічний вплив на молодь і дітей.

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Для цього планують створювати мілітаризований контент книжки, комікси, анімацію та кіноекранізації.

Фото: Центр протидії дезінформації

За даними ЦПД, для авторів також формують систему заохочень. Їм пропонують гранти, публікації, екранізації та визнання в обмін на просування кремлівських наративів серед жителів тимчасово окупованих територій.

У Центрі зазначають, що таким чином Росія намагається залучити представників творчих професій до виправдання збройної агресії проти України та романтизації воєнних злочинів.