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Росія планує посилити пропаганду серед дітей і молоді на окупованих територіях, – ЦПД

Для цього окупанти хочуть залучати письменників і створювати мілітаризований контент – від книжок та коміксів до мультфільмів і кіно.

Росія планує посилити пропаганду серед дітей і молоді на окупованих територіях, – ЦПД
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Фото: Жовта Стрічка

Росія розгортає нову кампанію ідеологічного впливу на дітей та молодь через літературу й медіапроєкти. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, в окупованому Донецьку відбулася зустріч так званих "письменників-фронтовиків" за участю ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Під час заходу учасникам поставили завдання посилити ідеологічний вплив на молодь і дітей.

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Для цього планують створювати мілітаризований контент  книжки, комікси, анімацію та кіноекранізації.

Фото: Центр протидії дезінформації

За даними ЦПД, для авторів також формують систему заохочень. Їм пропонують гранти, публікації, екранізації та визнання в обмін на просування кремлівських наративів серед жителів тимчасово окупованих територій.

У Центрі зазначають, що таким чином Росія намагається залучити представників творчих професій до виправдання збройної агресії проти України та романтизації воєнних злочинів.

  • У тимчасово окупованому Криму росіяни залучають школярів і студентів до навчання з керування безпілотниками, використовуючи симулятори, реальні дрони та обладнання російської окупаційної армії. 
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