Росія розгортає нову кампанію ідеологічного впливу на дітей та молодь через літературу й медіапроєкти.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зокрема, в окупованому Донецьку відбулася зустріч так званих "письменників-фронтовиків" за участю ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Під час заходу учасникам поставили завдання посилити ідеологічний вплив на молодь і дітей.
Для цього планують створювати мілітаризований контент книжки, комікси, анімацію та кіноекранізації.
За даними ЦПД, для авторів також формують систему заохочень. Їм пропонують гранти, публікації, екранізації та визнання в обмін на просування кремлівських наративів серед жителів тимчасово окупованих територій.
У Центрі зазначають, що таким чином Росія намагається залучити представників творчих професій до виправдання збройної агресії проти України та романтизації воєнних злочинів.
- У тимчасово окупованому Криму росіяни залучають школярів і студентів до навчання з керування безпілотниками, використовуючи симулятори, реальні дрони та обладнання російської окупаційної армії.