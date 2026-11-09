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Унаслідок атаки дрона загинув працівник Запорізької АЕС, – МАГАТЕ

Це вже другий випадок загибелі співробітника станції за останні кілька днів. Також під час атаки загинув працівник Запорізької ТЕС.

Унаслідок атаки дрона загинув працівник Запорізької АЕС, – МАГАТЕ
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

Унаслідок удару безпілотника загинув працівник Запорізької АЕС. Ще один загиблий співробітник розташованої неподалік Запорізької теплоелектростанції.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

За інформацією агентства, кілька днів тому МАГАТЕ також отримало повідомлення про загибель ще одного працівника ЗАЕС унаслідок удару безпілотника.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив атаки та наголосив, що вони є неприпустимими й порушують основоположні принципи ядерної безпеки.

"Усі такі атаки на працівників атомних електростанцій мають негайно припинитися", – заявив Гроссі.

Він підкреслив, що персонал ядерних об'єктів повинен мати змогу виконувати свої обов'язки без надмірного стресу чи страху.

  • 18 серпня на автобусній зупинці, якою користувалися працівники Запорізької АЕС вибухнув безпілотник. Є загиблий та понад десяток постраждалих.
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