Сили оборони уразили російську станцію подавлення Starlink на Донеччині

Також українські військові завдали ударів по складах боєприпасів на Запоріжжі та складу матеріально-технічних засобів російської армії.

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У ніч на 9 листопада та напередодні підрозділи Сил оборони України уразили кілька важливих військових об’єктів російських окупантів на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, у районі Сартани на тимчасово окупованій Донеччині українські військові уразили російську станцію подавлення супутникового зв’язку Starlink. Її окупанти використовували для перешкоджання супутниковому зв’язку українських підрозділів.

Поблизу Токмака та Остриківки на Запоріжжі Сили оборони завдали ударів по складах боєприпасів російської армії.

Ще однією ціллю став склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Красногорівки на Донеччині.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони продовжуватимуть завдавати ударів по важливих військових об’єктах противника.