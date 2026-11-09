Під завалами у Комишувасі можуть перебувати ще 19 осіб

Ідентифіковано 30 з 55 тіл загиблих унаслідок авіаудару по Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада.
Про це повідомили у відділ комунікації поліції Запорізької області.
Під завалами ще можуть перебувати 19 людей.
Проведенню аварійно-рятувальних робіт перешкоджають російські дрони, які постійно атакують силовиків та задіяну техніку.
Поліцейські антидронових загонів здійснюють вогневе прикриття локації, пошукові роботи тривають.
- Учора було відомо, що у списках зниклих після удару перебувають 45 осіб. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли.