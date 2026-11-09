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Під завалами у Комишувасі можуть перебувати ще 19 осіб

Ідентифіковано 30 з 55 тіл загиблих унаслідок авіаудару.

Під завалами у Комишувасі можуть перебувати ще 19 осіб
У Комишувасі тривають пошукові роботи

Ідентифіковано 30 з 55 тіл загиблих унаслідок авіаудару по Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Запорізької області.

Під завалами ще можуть перебувати 19 людей.

Проведенню аварійно-рятувальних робіт перешкоджають російські дрони, які постійно атакують силовиків та задіяну техніку. 

Поліцейські антидронових загонів здійснюють вогневе прикриття локації, пошукові роботи тривають.

  • Учора було відомо, що у списках зниклих після удару перебувають 45 осіб. Частина з них, імовірно, серед тих, чиї тіла вже знайшли.
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