Під завалами у Комишувасі можуть перебувати ще 19 осіб

Ідентифіковано 30 з 55 тіл загиблих унаслідок авіаудару.

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У Комишувасі тривають пошукові роботи

Ідентифіковано 30 з 55 тіл загиблих унаслідок авіаудару по Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Запорізької області.

Під завалами ще можуть перебувати 19 людей.

Проведенню аварійно-рятувальних робіт перешкоджають російські дрони, які постійно атакують силовиків та задіяну техніку.

Поліцейські антидронових загонів здійснюють вогневе прикриття локації, пошукові роботи тривають.