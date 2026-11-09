Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів Донеччини постраждали четверо людей

Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.

Унаслідок обстрілів Донеччини постраждали четверо людей
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

Минулої доби четверо людей зазнали поранень через російські обстріли Донецької області, повідомили у Національній поліції.

За минулу добу правоохоронці зафіксували 1 714 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста  Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Олександрівка, Райгородок, Ясногірка,  село Високопілля.

Реклама

Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.

По Слов’янську росіяни завдали 5 ударів бомбою “КАБ-250” і дронами – поранили двох людей. Пошкоджено два багатоквартирні і один приватний будинки, магазин, автомийку, об’єкт інфраструктури та три автомобілі.

Унаслідок влучання безпілотників одну людину травмовано у Райгородку та одну – в Миколаївці,  пошкоджено приватний будинок.

У Високопіллі пошкоджено 2 приватних будинки, в Олександрівці та Ясногірці – цивільні авто.

Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies