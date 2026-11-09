Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Минулої доби четверо людей зазнали поранень через російські обстріли Донецької області, повідомили у Національній поліції.

За минулу добу правоохоронці зафіксували 1 714 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Олександрівка, Райгородок, Ясногірка, село Високопілля.

Реклама

Руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів, з них 6 житлових будинків.

По Слов’янську росіяни завдали 5 ударів бомбою “КАБ-250” і дронами – поранили двох людей. Пошкоджено два багатоквартирні і один приватний будинки, магазин, автомийку, об’єкт інфраструктури та три автомобілі.

Унаслідок влучання безпілотників одну людину травмовано у Райгородку та одну – в Миколаївці, пошкоджено приватний будинок.

У Високопіллі пошкоджено 2 приватних будинки, в Олександрівці та Ясногірці – цивільні авто.